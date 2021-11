Si è svolta con grande successo la notte bianca dei licei a cui ha partecipato l'IIS Rocco Scotellaro, di San Giorgio a Cremano, diretto dalla dirigente scolastica, prof. Marina Petrucci. Per gli studenti ma anche per le loro famiglie è stata una vera full immersion nel mondo agrario ed economico, in speciali percorsi dedicati a queste materie elaborati dai docenti della scuola e da esperti esterni. Uno dei temi principali è stato quello dedicato alle "buone pratiche di cittadinanza attiva", scelto con la finalità di divulgare la conoscenza delle buone prassi per la valorizzazione del territorio e l’opportunità per uno sviluppo economico ad esso collegato . L'iniziativa è cominciata con un saluto collettivo delle scuole attraverso un collegamento on line; poi la serata è proseguita con i percorsi individuali scelti dai singoli istituti.

Lo Scotellaro ha puntato su “La valorizzazione del territorio. I temi della legalità” nel cui contesto ha inserito l’approfondimento sul Pomodorino del Piennolo DOP l’ormai noto e pregiato prodotto specificità del territorio vesuviano proponendo l’argomento : “ Il Piennolo da economia domestica a prodotto di eccellenza “ . Questa è la direzione su cui gli studenti del biennio e delle quarte classi della scuola hanno esercitato la loro ricerca svolta preventivamente nei giorni precedenti la “notte bianca “per collegare su questa base il tema economico all’attualità del territorio.

Numerose le domande nel dibattito che si è aperto tra studenti e i relatori : Giovanni Russo gestore degli orti urbani ad Afragola convertiti su terreni confiscati alla mafia ; Sergio Fiorenza Agronomo rappresentante delle maestranze agricole dei piccoli medi e grandi imprenditori agricoli, esperto di enti di certificazioni e che si interfaccia anche con Cristina Leardi Presidente del Consorzio del Pomodorino del Piennolo e Luisa Matarese, Giorgio Castaldi Funzionario della Repressione Frodi di Napoli che ha portato il suo contributo sulla legislazione a tutela del consumatore e la Web economy opportunità e rischi e Carmen Marano dell’Agripark che gestisce una fattoria urbana e fa didattica e attività educative per scuole, grandi e piccini. Particolare interesse hanno suscitato le argomentazioni proposte da Giorgio Castaldi tra cui quella sulla Web Economy scenario economico fondato sull'uso del World Wide Web ovvero sulle tecnologie informatiche oggi molto utilizzato per acquisti a distanza , più consapevoli , comodi e rapidi , ma con attenzione alla sostenibilità ambientale e la tutela del consumatore .

" La giornata è stata un importante momento di coesione interna e con le risorse del territorio - ha detto la Dirigente scolastica Marina Petrucci - I temi scelti di grande attualità, hanno visto gli studenti dello Scotellaro ancora una volta protagonisti di un importante lavoro sotto la sapiente guida dei loro docenti e testimonia il valore aggiunto frutto della collaborazione costante e partecipata che caratterizza la nostra comunità scolastica e del prezioso dialogo esistente con le alte professionalità esterne “.

La Notte Bianca dei Licei Economico Sociali è un’iniziativa che associa a distanza tutti i Licei Economico Sociali coinvolti uniti nella rete LES Campania , e in tutte le scuole attiva iniziative per promuovere i temi dell’economia, del risparmio, dell’educazione finanziaria, per informare i cittadini su come gestire e programmare le risorse finanziarie ed economiche . Fa parte di un progetto che intende essere anche un modo alternativo e innovativo per le scuole di farsi pubblicità attraverso una manifestazione serale che ciascun istituto personalizza con le proprie idee sul tema principale indicato ogni anno, tenendo ferma la scelta di coinvolgere gli studenti, che sono i veri protagonisti dell’evento.