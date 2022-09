L’On. Paolo Siani , fratello di Giancarlo Siani il giovane giornalista de Il Mattino assassinato dalla camorra il 23 settembre 1985 , candidato alla Camera dei Deputati per il Partito Democratico , è stato ospite in Villa Bruno per dibattere sul 3° Settore nel nuovo WELFAR per l’Italia e per fare campagna elettorale .

Un evento organizzato dall’ACLI Campania Associazione Lavoratori Cristiani al quale il con l’ On, Paolo Siani hanno partecipato anche Marco Saracino Segretario Provinciale del PD, Maurizio D’Ago presidente ACLI Napoli , Antonio Di Maria Presidente del Circolo Acli , e Michele Ippolito Presidente ACLI Napoli , cittadini provenienti anche da altri comuni , operatori sociali, assistenti sociali, insegnanti rappresentanti del mondo del terzo settore delle imprese e del sociale.

Secondo i relatore c’è bisogno di ripensare il Welfar , gli interventi sociali e rafforzarlo con interventi statali. Il terzo settore è in realtà la parte produttiva del paese. Paolo Siani: “A Torre Annunziata in pochi ricordano Maurizio Cerrato. Troppe finestre chiuse” Il deputato Pd sottolinea la presenza delle istituzioni presenti: "La strada è ancora lunga"

I relatori hanno poi spiegato che il PD mette in campo al primo posto il recupero del lavoro per i giovani del mezzogiorno, il salario minimo , la situazione della immigrazione, e quella della emigrazione dei giovani dal nostro paese, il tema della dignità e dello sfruttamento, il taglio del cuneo fiscale e una mensilità in più per la lotta alla inflazione per garantire il livello di vita che c’è ora. Si conferma la contrarietà alla flat tax che considerano una cosa ingiusta , l’autonomia fiscale delle regioni voluta dalla destra. Ed infine la scuola che sembra scomparsa dal dibattito pubblico e che dovrà tornarci divenendo una priorità.

Paolo Siani Candidato alla Camera dei Deputati è stato accolto in sala con molti applausi. “ E’ una sfida difficile la competizione elettorale anche per la vastità del collegio uninominale - ha dichiarato Paolo Siani - ma ho accettato questa sfida ed esorto tutti ad andare a votare . Ho idee passione e testardaggine e intendo trasmetterle sempre fino a dover fare anche battaglie solitarie . Più volte ho indicato ai parlamentari in aula le disuguaglianze le sofferenze e le difficoltà che ci sono nel sud facendolo con forza e competenza perché esse esistono e per me sono intollerabili. Protesterò sempre per questo e per l’eventuale approvazione della fiscalità della legge sul federalismo fiscale qualora dovesse vincere la destra , perché sarebbe per il sud un disastro e una ingiustizia in quanto la Regione che produce più PIL trattiene più soldi. Una situazione che va combattuta fortemente , ma che è un rischio molto forte . Non vi faccio promesse di tutte le cose che farò vi dico tutte le cose che ho fatto in Parlamento e che continuerò a fare non nel mio interesse ma per portare avanti le mie idee e le mie convinzioni e per dare al Paese un segnale che c’è un sud che sa fare le cose e vuole farle. Questa è una strada tutta in salita. Infine non rimarrò chiuso a Montecitorio , ma verrò sul territorio indicando ogni volta con un resoconto il mio lavoro e ad apprendere da voi ciò che succede. Questo è vitale per fare il parlamentare e se necessario per urlare in Parlamento che ci serve un’aria più pulita “ .