Il Vallone della Profica, alle spalle della chiesa di Santa Maria la Scala, è stato il fulcro di una giornata dedicata alla tutela ambientale e alla partecipazione civica. L’iniziativa FestAmbiente Natura Vesuvio, promossa da Legambiente nell’ambito della campagna “Puliamo il Mondo”, ha visto protagonisti scuole, associazioni e istituzioni di San Giuseppe Vesuviano, impegnati nella pulizia del sentiero n. 7 del Parco Nazionale del Vesuvio. Un gesto concreto per proteggere il territorio, ma anche un momento educativo per trasmettere ai più giovani la cultura del rispetto ambientale. “Pulire oggi significa far respirare il territorio da tutto ciò che non ci dovrebbe essere qui”, ha dichiarato Legambiente, sottolineando l’importanza di preservare la biodiversità e il paesaggio vesuviano. A portare il saluto delle istituzioni è stato il Sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Michele Sepe, accompagnato dai consiglieri comunali: “Il nostro compito è tutelare il Parco Nazionale del Vesuvio. Se non lo facciamo, vuol dire che non amiamo i nostri figli. Noi lavoriamo ora per loro, aprendo questa strada con materiali biocompatibili”. Parole di grande valore anche da parte del Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca: “Il Parco deve essere centrale per lo sviluppo dei nostri comuni. Tutelarlo significa tutelare noi stessi, il cibo che mangiamo, l’acqua che beviamo. Finalmente, con la partecipazione di questi ragazzi giovanissimi, capiscono cosa significhi proteggere il territorio. Il Parco non deve essere un vincolo, ma una grande opportunità di sviluppo sostenibile”.

A sostenere l’iniziativa anche il Presidente del GAL, Biagio Simonetti, che ha evidenziato la cooperazione tra comuni: “La cosa bella è che qui cooperano vari comuni tutti insieme per proteggere il nostro Vesuvio. Il GAL vuole valorizzare il territorio, soprattutto dopo gli incendi della scorsa estate”. Infine, un messaggio speciale è arrivato dalla Consigliera Regionale della Campania, Loredana Raia, che si è rivolta direttamente ai bambini: “Grazie a voi, che con Legambiente potete conoscere al meglio questo parco e sentirlo vostro. Dovete essere orgogliosi della pettorina che portate addosso. Solo insieme possiamo tutelare questo territorio. Qui c’è una flora e fauna straordinaria: siate sentinelle del Vesuvio”. Il Vallone della Profica si conferma così non solo luogo di bellezza naturale, ma simbolo di un impegno condiviso per la tutela del Vesuvio e del futuro delle comunità locali. I bambini, con il loro entusiasmo e senso di responsabilità, hanno raccolto molto più che rifiuti: hanno raccolto la consapevolezza che il territorio è un bene prezioso, da amare e proteggere ogni giorno.