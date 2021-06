L’ospedale di Gragnano come centro di eccellenza per la produzione di farmaci per le terapie oncologiche dei pazienti dell’Asl Napoli 3 Sud.

Una produzione più che raddoppiata negli ultimi 5 anni, ora centralizzata nel laboratorio dell’ospedale di Gragnano. Qui, quotidianamente, vengono allestiti i preparati medicinali personalizzati per la terapia oncologica di tutti i pazienti dei 57 comuni dell’Asl Napoli 3 Sud afferenti alle unità operative di oncologia degli ospedali di Gragnano, Sorrento, Torre del Greco, Nola e Pollena Trocchia.

Responsabili del progetto di centralizzazione della preparazione dei farmaci antiblastici-galenica i dottori Eduardo Nava e Stefania Cascone, referenti i dottori Ferdinando Maria De Francesco e Luciana Danza.

Gli interventi regionali degli ultimi anni sono tutti volti a perseguire le condizioni di massima efficienza e sicurezza nella gestione dei farmaci oncologici, soprattutto quelli innovativi a costo più elevato. In quest’ottica è stato stabilito che la prescrizione e somministrazione dei farmaci è consentita alle aziende ospedaliere e ai presidi solo a determinate condizioni. Prevedono, in aggiunta agli adempimenti ministeriali per l’allestimento dei preparati magistrali e officinali in farmacia, anche la disponibilità di unità di manipolazione chemioterapici antiblastici (Umaca) rispondente a specifici requisiti della legislazione di settore e un numero minimo di preparazioni giornaliere. Dal 2015 ad oggi il numero di preparazioni di chemioterapici antiblastici effettuate presso il laboratorio di Gragnano è passato da circa 5.000 per anno ad oltre 11.000 e si prevede che per il futuro i numeri aumenteranno ulteriormente. Gli obiettivi progettuali sono rivolti al miglioramento della qualità e sicurezza delle cure in ambito oncologico, due elementi fondamentali per l’erogazione di prestazioni appropriate ed efficaci, oltre che efficienti. Da questo punto di vista l’Asl Napoli 3 Sud con il direttore generale Gennaro Sosto, sanitario Gaetano D’Onofrio, amministrativo Giuseppe Esposito, ha attivato una collaborazione, attraverso la stipula di una convenzione con il centro interdipartimentale di ricerca tecnologie farmaceutiche e farmacoeconomiche (Pharmanomics) dell’Università degli Studi di Salerno, cui afferiscono i dipartimenti di farmacia, medicina e chirurgia, scienze aziendali - management & innovation systems. Il primo importante obiettivo raggiunto (unico esempio in Campania) è quello della Certificazione SGQ secondo gli standard UNI ENI ISO 9001:2015