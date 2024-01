Il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, ha incontrato i responsabili del comitato “Ce avite accise ‘a salute” costituito per la riapertura del pronto soccorso all’Ospedale di Boscotrecase.“I cittadini non vanno abbandonati. C’è la sensazione, in questo territorio, di una totale disattenzione da parte della politica e delle istituzioni".

"È un dovere civico e morale stare qui insieme al Comitato, sposare in pieno questa battaglia per il diritto alla salute, in difesa di un’area che esprime 200mila abitanti ai quali non possono essere tolti i servizi essenziali - continua Ricci - La salute e il lavoro vanno tutelati sempre ed in ogni modo. Continueremo ad esserci, ad esprimere sostegno e a costruire iniziative per difendere questo presidio e garantire una struttura di pronto soccorso per i cittadini del territorio”.