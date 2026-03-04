La Campania trionfa a Sanremo. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi conferisce la Medaglia della Città a Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026. Lo farà mercoledì 11 marzo, alle ore 12:00, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino. La targa con la Medaglia della Città di Napoli - con menzione speciale Napoli Città della Musica - vuole sottolineare non solo il successo artistico, ma il ruolo di Da Vinci come ambasciatore della musica napoletana nel mondo. Nel corso della cerimonia, si legge in una nota, il sindaco omaggerà con un riconoscimento istituzionale anche gli altri artisti e professionisti napoletani che hanno dato lustro alla città durante l'ultima edizione del Festival: Luchè, LDA, Samurai Jay, Aka7, Mazzariello, i direttori d'orchestra Adriano Pennino ed Enzo Campagnoli, e il produttore Checco D'Alessio.