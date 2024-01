Venerdì 19, invece, si svolgerà il contest per i bambini ispirato a Masterchef Italia, mentre domenica 21 gennaio è in programma la chiusura dei festeggiamenti con un cooking show a partire dalle 10 di mattina, l'esibizione artistica di Sant'Antuono Scampia alle ore 15 e la Rievocazione Storia Medievale che allieterà i presenti fino alle 22. Inoltre, a largo Sandro Pertini, sarà allestito un palco per esibizioni musicali, spettacoli comici e concerti, che si terranno ogni sera dal 16 al 20 gennaio.

Mercoledì 17 gennaio, a partire dalle 10 di mattina, in piazza della Libertà si svolgerà la Fiera Agricola della Coldiretti. Nel corso della giornata, invece, il Parco Naturale ospiterà la “Fiera tradizionale, Agricola e degli Animali”, una esposizione rinnovata e dedicata al mondo rurale e alle tradizioni agricole abatesi, da raggiungere passeggiando sotto le luci che raccontano i proverbi legati al Santo Patrono. Protagonisti saranno i bambini, che si divertiranno in laboratori di “show cooking” dove apprendere le più antiche ricette legate alla tradizione. La serata sarà accompagnata da spettacoli folkloristici, dalla parata Black Days e ScialaPopolo e dalla Banda Caprese.

Il ricco programma di eventi partirà martedì 16 gennaio, la sera prima della festa patronale. Si parte con il Percorso del Fuoco tra piazza della Libertà e via Lettere, che porterà i visitatori verso l'accensione del “cippo”, con il tradizionale “Fucarazzo ‘e Sant’Antuono” che riscalderà l'atmosfera e darà il via anche alla 43esima Sagra della Porchetta.

“A partire da quest'anno – spiega Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate – torneranno ad essere vissute sul territorio la storia, la cultura, le tradizioni, la sana appartenenza al territorio: i “nostri beni immateriali” valorizzati dall’evento più sentito dalla comunità. Questa edizione riporterà la settimana di festeggiamenti civili in onore del Santo Patrono alla dimensione più vera e antica: il grande tendone fieristico di vendita commerciale scompare, per far spazio ad allestimenti che ricreeranno l'atmosfera delle antiche fiere rurali, con mostre fotografiche e rievocazioni di arti e mestieri. I porchettari abatesi saranno sempre al centro degli eventi e daranno il gusto, con la propria proposta enogastronomica, alla settimana di festa”.

La rievocazione storica e il Percorso del Fuoco verso l’accensione del “Fucarazzo ‘e Sant’Antuono” daranno il via ai festeggiamenti del Santo Patrono di Sant'Antonio Abate e alla tradizione Sagra della Porchetta, giunta alla sua 43esima edizione. Dal 16 al 21 gennaio, Sant’Antonio Abate sarà in festa, con percorsi, eventi e spettacoli itineranti dedicati al Santo Patrono che dà il nome alla città. Gli eventi sono organizzati dalla Pro Loco abatese e da “Napoli è”, con il patrocinio del Comune di Sant'Antonio Abate, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

"A partire da quest'anno – spiega Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate – torneranno ad essere vissute sul territorio la storia, la cultura, le tradizioni, la sana appartenenza al territorio: i "nostri beni immateriali" valorizzati dall'evento più sentito dalla comunità. Questa edizione riporterà la settimana di festeggiamenti civili in onore del Santo Patrono alla dimensione più vera e antica: il grande tendone fieristico di vendita commerciale scompare, per far spazio ad allestimenti che ricreeranno l'atmosfera delle antiche fiere rurali, con mostre fotografiche e rievocazioni di arti e mestieri. I porchettari abatesi saranno sempre al centro degli eventi e daranno il gusto, con la propria proposta enogastronomica, alla settimana di festa".

