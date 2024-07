La Federazione Italiana Pallacanestro ha reso pubblico nella tarda serata di ieri la composizione degli otto gironi della Serie B Interregionale per la stagione 2024-2025. La Pallacanestro Antoniana, new entry della categoria, è stata inserita nel girone H, insieme alle altre squadre campane calabresi e siciliane.



๐—œ๐—น ๐—–๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ผ. La serie B Interregionale è un campionato nazionale suddiviso in 4 conference- Nord Est, Nord Ovest, Centro e Sud- composte da due gironi da 12 squadre ciascuno. Verranno promosse in Serie B Nazionale le vincenti di ogni conference (una per il nord est, una per il nord ovest, una per il centro e una per il sud) e retrocederanno in serie C due squadre per conference.

๐—Ÿ๐—ฎ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐˜‚๐—น๐—ฎ, ๐—น๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ฟ ๐˜€๐—ฒ๐—ฎ๐˜€๐—ผ๐—ป. Ogni squadra gioca la prima parte di stagione (regular season) disputando gare di andata e ritorno, per un totale di 22 partite, contro le squadre del proprio girone. Ad ogni vittoria vengono assegnati 2 punti in classifica, 0 per le sconfitte. Al termine della regular season si apre la post season suddivisa in due fasi: i play off di promozione, valevoli per l'accesso alla serie B nazionale, e i play out per evitare la retrocessione in serie C. Accedono ai play-off di promozione le prime sei classificate di ogni girone, mentre le ultime sei accederanno ai playout

๐—ฃ๐—น๐—ฎ๐˜† ๐—ผ๐—ณ๐—ณ. Le prime sei classificate di ogni girone accedono ai play-off che sono suddivisi in due fasi. Nella prima fase viene creato un nuovo girone all'italiana con all'interno le prime sei classificate dei gironi della conference di appartenenza: per esempio nel caso della Pallacanestro Antoniana, i due gironi che si fonderanno saranno il G (Puglia, Molise, Basilicata e provincia di Benevento) e il girone H (Campania, Calabria e Sicilia), quelli della conference sud. Ogni squadra non inizia da zero punti, ma portando con sé i punti accumulati negli scontri diretti del girone della regular season. In questa fase ogni squadra gioca partita di andata e ritorno contro le altre sei qualificate nell'altro girone. Per esempio, nel caso dell'Antoniana, le prime sei classificate nel girone H giocheranno, per un totale di 12 partite, contro le altre sei classificate del girone G. Al termine di questa fase inizia la seconda fase dei play-off di promozione. Le prime otto classificate giocheranno un mini torneo composto da serie ad eliminazione al meglio delle tre partite. Chi vince il torneo sará promosso in Serie B nazionale.

๐—ฃ๐—น๐—ฎ๐˜† ๐—ผ๐˜‚๐˜. Nella prima parte la formula è identica a quella dei play-off. Al termine di questa le prime tre classificate sono salve mentre l'ultima retrocede direttamente in serie C. Le altre otto rimaste (dalla 4 alla 11esima posizione) giocheranno tre turni play out. Le vincenti si salvano, le perdenti vanno avanti finché non si arriverà ad una finale che decreterà la seconda retrocessione della conference.



๐—Ÿ๐—” ๐—–๐—ข๐—ก๐—™๐—˜๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—–๐—˜ ๐—ฆ๐—จ๐——

DIVISION G

Codice Società Comune Regione

055765 NUOVA CESTISTICA LIONS BISCEGLIE BAT PUG

052601 CESTISTICA BENEVENTO BENEVENTO CAM

054836 POL. CANUSIUM BASKET CANOSA BARLETTA AT PUG

002157 BASKET CORATO BARI PUG

029366 ACTION NOW 2019 MONOPOLI BARI PUG

050430 ADRIA BASKET BARI BARI PUG

052736 MOLA NEW BASKET 2012 BARI PUG

054357 VIRTUS 2014 MOLFETTA BARI PUG

054524 DINAMO BASKET BRINDISI BRINDISI PUG

003021 C.J. BASKET TARANTO TARANTO PUG

055366 AIR BASKET TERMOLI CAMPOBASSO MOL

100676 VIRTUS MATERA GROUP 2016 MATERA BAS

๐——๐—œ๐—ฉ๐—œ๐—ฆ๐—œ๐—ข๐—ก ๐—›

Codice Società Comune Regione

050161 PROMO BASKET MARIGLIANO 2003 NAPOLI CAM

๐Ÿฌ๐Ÿฑ๐Ÿฑ๐Ÿฐ๐Ÿญ๐Ÿฏ ๐—ฃ๐—”๐—Ÿ๐—Ÿ๐—”๐—–๐—”๐—ก๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—ฅ๐—ข ๐—”๐—ก๐—ง๐—ข๐—ก๐—œ๐—”๐—ก๐—” ๐—ก๐—”๐—ฃ๐—ข๐—Ÿ๐—œ ๐—–๐—”๐—

100723 FELICE SCANDONE AVELLINO CAM

051303 ANGRI PALLACANESTRO SALERNO CAM

052542 BIM BUM BASKET RENDE COSENZA CAL

055355 PALLACANESTRO VIOLA SUPPORTER REGGIO CALABRIA CAL

055392 BASKET ACADEMY CATANZARO CAL

005061 GROTTACALDA PIAZZA ARMERINA ENNA SIC

050583 BASKET SCHOOL MESSINA MESSINA SIC

052465 CASTANEA BASKET 2010 MESSINA SIC

054049 SVINCOLATI MILAZZO MESSINA SIC

055919 BARCELLONA BASKET MESSINA SIC