Non si ferma il Savoia. Sia ieri che oggi doppia seduta di allenamento per la squadra rientrata venerdì dal ritiro di Sturno. Gli allenamenti stanno proseguendo al Virgilio Events & Sport Village di Pozzuoli agli ordini di mister Salvatore Campilongo. La squadra oplontina ha conosciuto il suo calendario mentre stava per lasciare l’hotel Casa Reale a Sturno. L’allenatore Salvatore Campilongo ha così commentato l’accoppiamento della prima giornata che vedrà il Savoia giocare in “casa” l’8 settembre a Cardito. “L’Atletico Uri è una squadra tosta, tignosa. Le formazioni sarde sono tutte un po’ così. Inoltre, non dimentichiamo che è sempre la prima di campionato e c’è l’incognita di come arrivano le due formazioni alla partita dopo la preparazione. L’Atletico Uri per il terzo anno gioca in D e due stagioni fa ha fatto perdere il campionato alla Paganese”.

Prima partita in casa per il Savoia, ma per Campilongo l’approccio tattico alle partite non farà differenza: “Ormai giocare in casa o fuori, sotto il profilo della preparazione della gara, non modifica nulla. Il vantaggio di giocare in casa è quello di avere il pubblico che trascina la squadra e noi vogliamo partire bene in campionato. Avessimo avuto il Giraud, avremmo potuto contare su 5 o 6mila spettatori, senza dubbio, ma sono convinto che anche a Cardito non faranno mancare il loro sostegno alla squadra”.

Prima del debutto in campionato, il Savoia è chiamato ad altri impegni. Martedì 13 agosto alle ore 18 ci sarà l’allenamento congiunto con la Paganese allo stadio ‘Torre’ di Pagani. E il 25 agosto la formazione oplontina è attesa alla sfida di Coppa Italia di Serie D in trasferta contro la Sarnese.