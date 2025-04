Il giudice sportivo sanziona il Savoia dopo il derby contro la Sarnese, 2mila euro di multa per avere introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico durante il match. Un episodio spiacevole, che ha innescato l'ira del club: "Ancora una volta in questa stagione la nostra società è costretta a fare i conti con una pesante ammenda. Non riusciamo a spiegarci perché chi compie questi atti vandalici, come l’esplosione del petardo che ha anche spaventato i calciatori durante la battuta di un calcio d’angolo, non venga isolato. Credevamo che dopo 3 partite a porte chiuse non eravamo più costretti a prendere le distanze da chi danneggia la nostra società e rovina l’immagine che stiamo cercando di ricostruire dopo due decenni in cui del Savoia si è parlato più per fatti di cronaca che per successi sportivi. E inoltre danneggia anche l’immagine di Torre Annunziata".

Dura la condanna dei vertici del club dopo l'ennesima multa. Una vicenda spiacevole, che sporca la vittoria conquistata contro la Sarnese. "Riteniamo inopportuno che vengano riproposti fumogeni che non fanno altro che costare multe salate alla società. Tali iniziative arrecano solo danni al nostro club e alla stessa tifoseria, ma soprattutto a chi vive la partita del Savoia come un momento di sport e di divertimento dopo l’attesa settimanale. Nell’ultima partita a Cardito l’incasso di 1.050 € non ci ha consentito di coprire neanche i costi per il campo e tutti i servizi obbligatori allo svolgimento del match, ma non immaginavamo che nella gara successiva ci avrebbero costretto a pagare anche il doppio per gesti sconsiderati in un momento dove il sostegno avrebbe dovuto raggiungere il picco massimo Siamo amareggiati".