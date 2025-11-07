Rispetto, passione, sacrificio e impegno per formare non solo atleti ma soprattutto persone: la scherma come filosofia di vita. Il Rekord Club Scherma di Scafati è una associazione sportiva che opera nell’ambito provinciale, per spingere i ragazzi ad avvicinarsi ad una realtà ancora poco promossa: La Scherma. La scuola di scherma, da circa due anni dal suo esordio agonistico, ha raggiunto traguardi molto importanti a livello inter-regionali. La giovane società scafatese conquista, infatti, il maggior numero di medaglie alla 1ª Prova Interregionale di Fioretto del Gran Premio Giovanissimi, superando tutte le altre società partecipanti provenienti da Campania, Molise, Calabria, Basilicata e Puglia. Una finale decretata in famiglia, conquistando un podio in ogni categoria.

Una realtà questa nata dall’idea dei Francesco Luongo, istruttore internazionale ed ex arbitro a livello nazionale, che si è poi concretizzata grazie a Giuliana Bellizia, istruttrice regionale, arbitro internazionale e due volte campionessa italiana a squadra, creando una luogo dove i ragazzi possano essere coinvolti in qualcosa di più grande, appassionandosi e sentendosi parte della comunità. Spronati a dare il massimo, infatti, con grinta e tenacia, i ragazzi hanno conquistato interi podi e battuto scuole provenienti da regioni diverse, dimostrando quanto la passione possa essere fonte di ispirazione e sana competizione.

Il Rekord Club Scherma Scafati dunque si conferma essere, ancora una volta, una vera e propria filosofia di vita perché la scherma è fonte di disciplina, rispetto e controllo. Uno sport che unisce, insegna e prepara alla vita per formare atleti, ma soprattutto persone di valore.