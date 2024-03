La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha sottoposto a sequestro quasi 8 chili di sigarette di contrabbando, detenute ai fini di vendita da un soggetto di nazionalità africana.

L'attività è stata intrapresa d'iniziativa dai finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore a seguito di un controllo di routine su strada, ad Angri, di un autoveicolo con alla guida l'uomo, a carico del quale risultavano numerosi precedenti di polizia per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. I militari, pertanto, hanno deciso di effettuare un controllo anche all'abitazione dello straniero, nel comune di Scafati, dove sono stati rinvenuti 380 pacchetti di sigarette di varie e note marche, quali Marlboro, Winston, Chesterfield, Merit, Philip Morris, pronte per essere poste illegalmente in vendita. I pacchetti sono stati posti sotto sequestro ed il responsabile è stato segnalato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

"L'attività della Guardia di Finanza in materia di lotta al contrabbando di tabacchi lavorati esteri - sottolineano le Fiamme Gialle - è volta non solo a disarticolare le organizzazioni criminali transnazionali ma anche ad impedire il consumo delle sigarette cosiddette "cheap white" o "illicit white", che non possono essere vendute in Italia o all'interno dell'Unione europea in quanto dannose per la salute dei consumatori".

( foto di repertorio )