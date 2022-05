“La camorra non infiltra la politica. È la debolezza della politica che porta a cercare il consenso in quei mondi che non andrebbero mai frequentati”.

Lo ha detto Paolo Persico durante la conferenza stampa di questa mattina tenutasi al circolo "Raffaele Di Sarno" in corso Vittorio Emanuele a Torre Annunziata. Il commissario è intenzionato a fare chiarezza sulle vicende del partito e a restituire la fiducia ai cittadini: “Prendiamo atto degli errori che ci sono stati e guardiamo avanti”.

Il Pd ha invitato al confronto le associazioni e le forze politiche per attuare un piano di rigenerazione istituzionale a Torre Annunziata.

Pochi i partecipanti all'incontro, a conferma di una delusione crescente dei cittadini nelle forze politiche del partito. Con l'avvenuto scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della camoora– deciso dal Consiglio dei ministri - "si sta per scrivere una nuova pagina politica del Pd". Ha affermato

Tante le proposte illustrate da Persico per garantire verità e trasparenza, tra cui l’idea di un incontro con i ventotto Parlamentari che hanno sottoscritto un appello contro la camorra. Lavorare sinergicamente con le forze politiche per combattere il condizionamento mafioso sulla vita economica e istituzionale. Tra i temi impellenti l’incandidabilità e i beni confiscati, “progetti non più rinviabili”.

A Persico spetta il compito oneroso di riconsolidare l’identità del partito, scalfita dalla discutibile condotta dell’ex vicesindaco Ascione, oggetto di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia. Corruzione e collisione. Il binomio della vergogna che ha caratterizzato l’amministrazione dell’ex primo cittadino. Dalle mazzette di Ariano al blitz della Dda, non c’è stata tregua per Torre Annunziata. A pochi giorni dal provvedimento di scioglimento del Governo, un’onta ha travolto la città, trascinando a fondo anche il Partito Democratico.

Il commissario Paolo Persico - l’unico a rispondere in conferenza stampa degli errori del Pd - è intenzionato a compiere una definitiva inversione di marcia.

L’intenzione di ricostruire l’identità del Pd si scontrerà con la diffidenza dei cittadini, stanchi di credere in quella politica che li ha ripetutamente traditi.