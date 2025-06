Come avvenuto per il terzo scudetto del Napoli, anche per il tricolore della squadra allenata da Antonio Conte l'Ente Autonomo Volturno ha deciso di stampare biglietti celebrativi. Come fa sapere la stessa Eav, "a partire dal 20 giugno saranno disponibili, presso i punti vendita accreditati, i biglietti celebrativi del quarto scudetto del Napoli. Otto differenti titoli di viaggio dedicati all'eccezionale impresa calcistica realizzata dalla squadra". Per l'occasione, e grazie al supporto fornito dal consorzio Unico Campania, sono stati prodotti centomila biglietti corsa singola urbano Napoli EAV-ferro e 50.000 biglietti AC1 per le autolinee.