C'è divisione sulla riapertura delle scuole fino alla seconda elementare, dopo l'ultima ordinanza della Regione Campania. C'è chi ha deciso di riaprire i battenti già da un po' come Boscoreale e c'è chi aveva già deciso di rinviare il discorso all'anno nuovo come il sindaco Vincenzo Ascione a Torre Annunziata.

A Ercolano e Portici, invece, si riprenderà regolarmente dal prossimo mercoledì. A riferirlo sono rispettivamente i primi cittadini Ciro Buonajuto e Enzo Cuomo.

Sulla scia di Torre Annunziata, invece, Terzigno. "Mi assumo le responsabilità come sempre di una scelta soprattutto in un momento di particolare importanza -ha affermato il sindaco Francesco Ranieri- Con ordinanza n.108, dopo aver sentito anche i dirigenti scolastici, ho prorogato la sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché quelle delle prime classi della scuola primaria, pubbliche e private fino al 7 gennaio 2021".