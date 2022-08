L’estate è agli sgoccioli e si avvicina la data del rientro a scuola. Il 13 settembre toccherà agli studenti campani varcare i cancelli degli istituti scolastici. Un ritorno all'insegna della normalità e senza Dad. Gli studenti saranno liberi di interagire con i compagni di classe e di frequentare le lezioni in presenza, senza restrizioni. Grazie all'efficace campagna vaccinale e al controllo dei contagi non è necessario prorogare le disposizioni emergenziali previste per il contenimento della pandemia. Covid, il Consiglio di Stato dà ragione a De Luca sulla Dad A riferirlo lo stesso governatore della Campania

Come sottolineato anche dal Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Stefano Versari, il 31 agosto terminano ufficialmente la loro efficacia le misure di contenimento: non ci sono più i presupposti normativi per introdurre i provvedimenti nelle scuole nell'anno scolastico che si appresta ad iniziare. Questo significa che neanche la Dad (o meglio la Didattica digitale integrata, la Did) sarà prevista il prossimo anno scolastico, infatti il documento del ministero non ne fa cenno, a meno che le scuole, nella loro autonomia, vogliano prevederla quando e se si presenteranno casi di positività. La circolare del ministero dell'Istruzione, tuttavia, prevede una serie di azioni da attuare nel caso in cui vi sia una recrudescenza della circolazione di Covid, e comunque il ministero si riserva nuove indicazioni operative nel caso in cui dovesse esservi una evoluzione della situazione epidemiologica.