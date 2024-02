A Castellammare di Stabia operativo il Coordinamento Territoriale di Protezione Civile M.A.R.E.A., acronimo di "Movimento Associativo Regionale Emergenza e Ambiente" a seguito dell'avvenuta iscrizione all'Elenco Territoriale della Regione Campania.

Questa iniziativa è il risultato della collaborazione tra quattro organizzazioni di volontariato operanti sul territorio di due province Salerno e Napoli: il Reparto Operativo Soccorso Stabia odv (Castellammare di Stabia), la Pubblica Assistenza Resilienza Costiera Amalfitana odv, (Conca dei Marini/Praiano), New Emergency odv (Santa Maria la Carità), e il Nucleo Operativo Soccorso odv (Gragnano).

Il Coordinamento Territoriale di Protezione Civile M.A.R.E.A. si pone l'ambizioso obiettivo, in sinergia con la Regione Campania, di promuovere la sicurezza e la tutela dell'ambiente, contribuendo in modo attivo alla gestione delle emergenze e al miglioramento della resilienza delle comunità locali. Questo nuovo coordinamento sarà un punto di riferimento per le organizzazioni di volontariato ed i nuclei comunali che aderiscono e che vorranno aderire in futuro, per le attività di volontariato connesse alla Protezione Civile nella Regione Campania.

Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri:

Presidente: Giuseppe Coda

Vice Presidente: Antonio Acunto

Segretario: Antonio Somma

Responsabile alle Comunicazioni: De Luise Leopoldo

Responsabile alla formazione: Gaetano Vicedomini

Questi membri portano con sé un importante bagaglio di esperienza e una profonda dedizione al servizio pubblico, che garantiscono la guida e la direzione giusta per il Coordinamento. La sede legale è situata in Viale degli Ippocastani n.9, 80053 Castellammare di Stabia (NA). Per ulteriori informazioni o per contatti, è possibile utilizzare i seguenti recapiti:

Numero di telefono: 081 350 4346

Email: [email protected]

PEC: coordinamentomarea@pec.

Il Coordinamento Territoriale di Protezione Civile M.A.R.E.A. è stato creato con l'obiettivo di consolidare le risorse e le competenze dei volontari di protezione civile operanti in tutto il territorio regionale ed ad esso aderenti. Questa sinergia permetterà di migliorare la capacità di risposta alle emergenze e di coordinare le attività di prevenzione, mitigazione e soccorso in situazioni di crisi sui territori di competenza o laddove richiesto dalla Protezione Civile Regionale.

Tra le principali finalità del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile M.A.R.E.A. figurano:

-Coordinamento Operativo: Il Coordinamento garantirà una distribuzione efficace delle risorse umane e materiali in caso di emergenza, assicurando una risposta tempestiva ed efficiente alle situazioni di pericolo.

-Formazione Continua: Saranno promossi corsi di formazione per volontari e cittadini interessati, al fine di migliorare le competenze necessarie per affrontare situazioni di emergenza.

-Sensibilizzazione e Prevenzione: Il Coordinamento si impegnerà nella sensibilizzazione della comunità locale riguardo ai rischi ambientali e alle misure preventive da adottare.

-Collaborazione con le Autorità: Il Coordinamento Territoriale collaborerà strettamente con le autorità locali e regionali, contribuendo a sviluppare piani di emergenza e protocolli di intervento.

-Tutela Ambientale: M.A.R.E.A. metterà un'attenzione particolare sulla tutela dell'ambiente, promuovendo azioni di pulizia e ripristino delle aree colpite da eventi calamitosi.

Il Coordinamento Territoriale di Protezione Civile M.A.R.E.A. è determinato a lavorare instancabilmente per garantire un futuro più sicuro e sostenibile per tutti i cittadini della nostra regione. Uniti a noi nel sostegno a questa causa e nella promozione di una cultura di prevenzione e solidarietà.