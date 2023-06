Il titolare di un esercizio commerciale di Corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata è stato denunciato nel corso di un'operazione di controllo straordinario del territorio che ha visto impiegati gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale della Polizia Municipale con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Nel corso dei controlli su tutto il territorio, ed in particolare in corso Vittorio Emanuele III, nelle vie Plinio, Cuparella e Settetermini, in vico Gelso, piazza Risorgimento ed al parco Penniniello, all'interno di un esercizio commerciale sono state rinvenute e sequestrate 4 slot machine privi delle relative autorizzazioni e non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il titolare del locale è stato denunciato per esercizio di giochi d’azzardo aggravato, mentre le slot, con il relativo incasso pari a 2031 euro, sono state sequestrate; inoltre, lo stesso è stato sanzionato per aver esercitato l’attività di somministrazione di cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni.

I controlli. Nel corso dell’attività sono state identificate 266 persone, di cui 88 con precedenti di polizia, controllati 98 veicoli, di cui 3 sequestrati amministrativamente e uno sottoposto a fermo amministrativo, contestate 6 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e per mancata revisione periodica. Infine, sono state controllate 13 persone sottoposte agli arresti domiciliari.