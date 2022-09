Parteciperà alle finali di Miss Ondina, ma il suo sogno resta quello di indossare la maglia azzurra. Si tratta della campionessa italiana senza cittadinanza Khadija Jaafari, la 16enne promessa di Torre Annunziata.

Sabato prossimo, 10 settembre, il prodigio oplontino sarà una delle protagoniste della finale della competizione. Il suo obiettivo però è sempre lo stesso: rappresentare i colori della nostra nazione. Sono giorni frenetici per Khadija: va a trovare continuamente il Maestro Lucio ed in sua assenza si sta allenando con maggiore impegno perché così gli ha detto "ù maestr".

La stella della Boxe Vesuviana, che ha anche recitato come attrice nel film "Californie" di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, non può essere felice in pieno. Lei è in Italia con la famiglia da quando aveva due anni, ma non ha la nazionalità. Il rischio di dover perdere una promessa per il movimento azzurro è davvero alta. Khadija poteva essere l'erede di Irma Testa, suo idolo fin da bambina. Anche lei più volte ha espresso il suo sogno. "Voglio andare con l'Italia alle Olimpiadi". Dopo il film però non ha perso di vista i suoi desideri: diventare pugile della Nazionale Italiana. E intanto si allena per il doppio confronto Campania vs Sicilia che si terrà dal 16 al 18 settembre prossimi.