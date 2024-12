Nocerino lancia anche un appello a Forza Italia: “Domani saremo in Consiglio per ricordare al primo cittadino i danni della sua gestione e tentare in extremis di salvare i cittadini sommesi da questo salasso. Ci appelliamo per questo al gruppo di Forza Italia, partito che a livello nazionale fa dei tagli alle imposte una delle sue bandiere e che a Somma sta per rendersi complice di una politica fiscale cattiva e repressiva che punisce famiglie e imprese. Questa è incoerenza. Forza Italia sommese recuperi lo spirito del partito nazionale e si dissoci da questa manovra. Noi, come sempre, saremo dalla parte dei cittadini di Somma e ci schiereremo contro questa manovra fiscale raffazzonata e cieca”.

Aggiunge Nocerino: “Il dono del sindaco e dei suoi accoliti alla cittadinanza arriva dopo mesi di navigazione a fari spenti: incuranti delle segnalazioni della minoranza e come sempre tracotanti nella loro scelta di ignorare consigli e richieste di confronto, gli amministratori hanno preparato una manovra fiscale che spara al massimo gli aumenti, che solo in parte finiranno nelle casse comunali e non sono giustificati da un miglioramento dei servizi. Finalmente Di Sarno e i suoi sostenitori mostrano la realtà del loro governare: brancolano nel buio, non sanno dare spiegazioni degli aumenti e nel frattempo, come l’orchestra che continuava a suonare mentre il Titanic affondava, si affidano a consulenze d’oro (arrivate a 300mila euro)”.

“L’amministrazione Di Sarno ha preparato un favoloso regalo di Natale per i suoi cittadini: l’aumento dell’addizionale Irpef e dell’Imu che svuoterà le tasche dei contribuenti in un periodo già complicato per l’economia locale e nazionale”.

Ad annunciarlo è Giuseppe Nocerino, capogruppo in consiglio comunale a Somma Vesuviana di “Siamo Sommesi” e consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia.

Domani, 10 dicembre, si terrà un consiglio comunale con all’ordine del giorno proprio la variazione delle aliquote Imu ed Irpef per il 2025.

Aggiunge Nocerino: "Il dono del sindaco e dei suoi accoliti alla cittadinanza arriva dopo mesi di navigazione a fari spenti: incuranti delle segnalazioni della minoranza e come sempre tracotanti nella loro scelta di ignorare consigli e richieste di confronto, gli amministratori hanno preparato una manovra fiscale che spara al massimo gli aumenti, che solo in parte finiranno nelle casse comunali e non sono giustificati da un miglioramento dei servizi. Finalmente Di Sarno e i suoi sostenitori mostrano la realtà del loro governare: brancolano nel buio, non sanno dare spiegazioni degli aumenti e nel frattempo, come l'orchestra che continuava a suonare mentre il Titanic affondava, si affidano a consulenze d'oro (arrivate a 300mila euro)".

Il consigliere comunale sottolinea, inoltre, che questo provvedimento arriva nel periodo di Natale, quando i cittadini vorrebbero solo serenità e mentre il Governo nazionale sospende le cartelle esattoriali proprio per preservare la pace dei lavoratori e delle aziende.

