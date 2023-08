"Proporrò a Papa Francesco, in una eventuale nuova visita in Campania, di venire al Parco Verde. Sarebbe un segnale forte di attenzione, di vicinanza". Lo dice al quotidiano Il Mattino monsignor Angelo Spinillo, vescovo della diocesi di Aversa nel cui territorio rientra la città di Caivano. Spinillo, dopo la vicenda degli abusi sulle due cuginette, punta l'indice sulle responsabilità del degrado del territorio: "Penso al capannone dove si è consumato l'orrore sulle cuginette - ha detto - Conosco il posto. Un monumento all'abbandono. E' di fronte a questo degrado che ci si sente più soli, come persone e come comunità". Parlando delle tante strutture realizzate e poi travolte dall'incuria, il vescovo non ha dubbi: "Lo Stato non può lasciare che le opportunità restino inutilizzate, sprecate. E' una vergogna".

