Carabinieri arrestano 41enne, dalla radiografia emergono oltre 100 grammi di eroina nel retto. Si tratta di corrieri della droga, persone spesso vulnerabili, trasformate in vettori diretti. Le sostanze sono occultate nel corpo, con due tecniche particolari: il body packing e il body stuffing.

L'arresto è stato compiuto nel porto turistico di Napoli dai Carabinieri del nucleo operativo Centro. Durante l’imbarco in uno dei traghetti diretti in Sardegna, un 41enne di origini nigeriane ha iniziato a mostrare segni di agitazione apparentemente ingiustificati.

Intervenuti per comprendere la situazione, i militari hanno ritenuto che quell’insofferenza fosse un sintomo tipico di chi offre il proprio corpo per trasportare droga.

Il 41enne è stato bloccato e portato al Pellegrini. Grazie ad una radiografia, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo portava nel retto oltre 100 grammi di eroina pura. 10 ovuli il cui involucro stava per cedere.

Il 41enne non ha subito danni all’organismo ma è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. E ora è in carcere, in attesa di giudizio.