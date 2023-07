Inaugurata con un brindisi all'acqua pura, frizzante ed ecologica, la nuova casetta dell'acqua in via farina a Portici. L'impianto marchiato Acquatec, azienda leader nel settore del trattamento dell'acqua in Campania e già presente in 40 comuni con più di 100 installazioni, offrirà un servizio di ottimo livello alla cittadinanza, a basso costo ma soprattutto ecosostenibile.

Valorizzare il consumo di acqua di rete disincentiva automaticamente il consumo di plastica e di carburante. È possibile acquistare inserendo semplicemente monete nella casetta, o attivando direttamente con l'azienda una scheda ricaricabile. I costi sono 5cent per 1 litro di naturale e 7 cent per 1 litro di frizzante o leggermente frizzante. Le sanificazione ed i controlli sono esposti in una tabella esterna così come le info ed i contatti di Acquatec. Un altro grande risultato dell'Ufficio Ambiente di Portici.