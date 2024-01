Il settore campano dell’Unione Taekwondo e Arti Marziali conferma la sua forte volontà di crescita e continuo miglioramento in ogni settore. A Ercolano il raduno degli arbitri della Campania per una intensa serie di lezioni teoriche e pratiche che affineranno le capacità di quanti sono già in possesso della qualifica e consentiranno di preparare nuove leve per ogni necessità relativa alle gare di combattimento e di “forme”.

La delegazione Campania dell’Unitam Song Moo Kwan/Italia (Endas/Coni) ha indetto per il 27 gennaio 2024 un corso gratuito di formazione e aggiornamento per ufficiali di gara, aperto a tutti i tesserati Unitam che detengano già una qualifica “Udg” e tutte le cinture nere che vogliano conseguire la qualifica di arbitro regionale.

Sede del corso, cui presenzierà anche il vicepresidente nazionale Unitam, GM Luigi Signore, sarà lo “Swimming club Quattroventi”, in Via Marittima, sede, da molti anni, di una delle società storiche del Taekwondo della Campania sotto la direzione del GM Francesco Cirillo. La docenza è stata affidata al responsabile regionale del settore arbitrale, Maestro Augusto Taranto, Cintura Nera V Dan. Il tutto sarà articolato in mattina e pomeriggio (h 9.00/17.00) e verterà sull’intero programma arbitrale (kyorugi/poomse).

L’esperienza sarà accessibile – come uditori - anche alle cinture rosse che vogliano intraprendere un percorso di formazione e avviamento a una futura qualifica di ufficiale di gara. Per la prima volta, inoltre, sarà prevista la possibilità per i tesserati maggiorenni di qualsiasi grado, kup o dan, di partecipare al corso – sempre gratuitamente - per conseguire la qualifica di assistente alla giuria, ed entrare a far parte del mondo della gestione degli eventi agonistici acquisendo preziose competenze e contribuendo a rendere più funzionale lo svolgimento delle gare.