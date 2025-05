Tre medaglie d’argento per le cinture nere della Campania nella Terza Edizione del “Memorial Internazionale Valerio Spinosa” di Taekwondo, svoltosi sotto l’egida dell’Unitam – Global Traditional Taekwondo Federation / SMK Italia (Endas /Coni). Le competizioni si sono svolte nel weekend del 17 e 18 maggio al PalaKnights di Legnano, dedicate al Maestro di taekwondo e chitarra scomparso prematuramente nel 2021. L’evento ha unito sport e commemorazione, celebrando il ricordo di Valerio attraverso esibizioni, ospiti speciali e grande partecipazione emotiva.

Secondo posto in classifica, come accennato, per gli unici tre atleti arrivati in Lombardia a rappresentare la terra del Vesuvio: Antonio Manzo, cintura nera quinto Dan, Mario Refuto, cintura nera secondo Dan, e Marcello Geremia Borriello, cintura nera secondo Dan, tutti allievi del G.M. Francesco Cirillo (C.N. ottavo Dan) e tesserati del Club ’78 di Torre Annunziata e, lultimo, del Quattroventi di Ercolano. A loro, dunque, l’argento nella competizione di “forme” a squadre, dove il tris campano ha sfiorato per pochi decimi di punto il gradino più alto del podio, lasciando dietro di sé altre quattro squadre al termine di un doppio turno di gara, con prima tornata generale e successiva finale per le medaglie.

Le “forme”, come si ricorderà, sono complessi esercizi a corpo libero con concatenazione di tecniche di difesa e contrattacco, che simulano il combattimento contro più avversari. Nella competizione a squadre la loro esecuzione comporta un livello ancora più alto di difficoltà, esigendo anche la perfetta sincronia fra tutti i componenti del team. “Era importante che la nostra regione fosse rappresentata in questo evento di grande valore morale. – ha commentato il Grand Master Giovanni Taranto, cintura nera ottavo Dan, che ha presenziato all’evento in

qualità di arbitro internazionale e Delegato Regionale per la Campania – Volevamo testimoniare concretamente, anche se in maniera solo simbolica, la nostra vicinanza e la nostra stima per la figura di Valerio. Una delegazione dei nostri atleti della categoria “master”, cioè over 35 anni, ci è parso il modo più opportuno. Contiamo, nelle future edizioni, di poter allargare questa nostra rappresentativa”.

Durante i due giorni ella kermesse, Valerio è stato omaggiato dai suoi allievi, da artisti e maestri internazionali, con performance tecniche e dediche musicali. Il torneo è stato vinto per il terzo anno consecutivo dall’Olimpic Taekwondo Legnano (società a lui intitolata), e ha visto i suoi atleti conquistare numerose medaglie sia nelle gare di forme che in quelle di combattimento.

“Il Memorial – ha spiegato Vincenzo Spinosa, fratello del Maestro scomparso - è diventato un simbolo dell’eredità di forza e dedizione lasciata da Valerio. Tutto l’amore che ha dato in vita ai suoi allievi sta tornando indietro e dando frutti. Il Memorial è per me un contenitore in cui raccoglierlo e celebrare il suo esempio di generosità, di coraggio e di amore incondizionato per la vita”.