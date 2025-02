Pistola in pugno e clienti in fuga. Rapina lampo in sala scommesse ad Acerra. I Carabinieri arrestano 4 persone, tra cui due minorenni. Il telefono della caserma squilla, dall’altra parte della cornetta la voce agitata di un uomo. Parla velocemente, affannato perché di corsa o forse perché spaventato. Due uomini vestiti di nero, racconta, sono entrati in una sala scommesse in via Vittorio Veneto. Gli hanno puntato una pistola alla testa e gli hanno detto di andare via.

Quella strada è coperta dall’occhio di una telecamera comunale, direttamente collegata ai pc dei Carabinieri. Assistono live alla rapina e coordinano immediatamente tutte le pattuglie in zona, supportati dalla centrale operativa. I due rapinatori, in tuta nera, cappucci e sneakers, fuggono in una Jeep bianca. Da un’altra telecamera riescono a catturarne la targa. Partono le ricerche e grazie al sistema di videosorveglianza, l’auto dei malviventi viene tallonata di strada in strada, come farebbe la regia in un montaggio di un film d’azione.

La Jeep svolta in via Deledda, entrando nel rione “Congo”. I carabinieri sono lì in un attimo. Circondano i fuggitivi, intimandogli di mettere le mani ben in vista. Non possono fare altro che arrendersi. Sono tutti giovanissimi, tra i 19 e i 15 anni. Nelle tasche di ognuno 500 euro e nel pantalone del 15enne una pistola a salve senza tappo rosso.

Altro denaro è nel cruscotto. Secondo quanto ricostruito successivamente, due dei 4 sarebbero entrati con l’arma spianata costringendo alcuni clienti alla fuga e altri a rimanere chiusi nella toilette.

Col calcio della pistola avrebbero spaccato il vetro del bancone della sala scommesse e “prelevato” migliaia di euro. Due sono minorenni di 15 e 17 anni, quest’ultimo l’unico ad essere già noto alle forze dell’ordine. Gli altri due hanno 19 anni. Sono finiti in carcere e nel centro di prima accoglienza, in attesa di giudizio. Risponderanno di concorso in rapina aggravata.