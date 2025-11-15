Piogge e clima tipicamente autunnale nel corso del fine settimana su mezza Italia; dalla prossima settimana arriverà la prima ondata di freddo. La tendenza è quella di un nuovo peggioramento da Martedì 28 al Centro Sud e da Giovedì 20 irruzione di aria fredda dal Nord Europa.

È confermato l'arrivo di due perturbazioni sull'Italia. La prima perturbazione ci raggiungerà già nella giornata di sabato 15 novembre, con piogge più frequenti su Liguria, Piemonte e Lombardia. Le precipitazioni tenderanno ad estendersi anche al Veneto e all'alta Toscana, intensificandosi localmente a causa della tanta energia anche in gioco (mari ancora fin troppo caldi per la stagione). Più sole sul resto del Centro, al Sud e sulle due Isole Maggiori con temperature qui addirittura in leggero aumento a causa del rinforzo dei venti dai quadranti meridionali.

Domenica 16 Novembre è previsto il passaggio della seconda perturbazione atlantica che sfonderà sull'Italia portando piogge battenti ancora una volta soprattutto sulle regioni del Nord e sulla Toscana. Le precipitazioni saranno più forti sulla Liguria, anche con nubifragi, e sui settori montuosi della Lombardia e in serata su quelli del Triveneto.

Da segnalare il ritorno della neve sulle nostre montagne con fiocchi oltre i 1800/2000 metri di quota. Tra martedì 18 e mercoledì 19 novembre ci aspettiamo il passaggio di un vortice sul Mediterraneo che porterà piogge anche intense su gran parte del Centro-Sud. Da giovedì 20 novembre quando prenderà vita la prima seria irruzione di aria fredda di origine artico marittima. Si profila una configurazione dalle caratteristiche invernali: il nucleo di aria fredda scenderà dal Nord Europa verso il Mediterraneo, determinando un deciso abbassamento delle temperature, inferiori alla media stagionale su gran parte del Nord e del Centro Italia. Le correnti in ingresso dalla Porta del Rodano potrebbero favorire la genesi di un minimo depressionario sul Tirreno, con precipitazioni significative su molte regioni e neve fino a quote piuttosto basse specie al Nord.

Nel dettaglio:

Sabato 15 novembre

Al Nord: piogge sparse al Nord-Ovest, nubi altrove. Al Centro: piogge sull'alta Toscana; stabile altrove. Al Sud: soleggiato e mite.

Domenica 16 novembre

Al Nord: piogge diffuse, neve a 1800 metri. Al Centro: piogge sull'alta Toscana. Al Sud: soleggiato e mite.

Lunedì 17 novembre

Al Nord: piogge su Triveneto. Al Centro: piogge su settori tirrenici. Al Sud: pioggia in Campania, soleggiato altrove.