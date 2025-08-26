"Cercavano Giancarlo dal suo giornale, ma anche dalle agenzie: volevano capire. Quando finalmente lo rintracciamo, iniziò a scrivere e a raccontare una delle più feroci stragi di mafia". A dichiararlo è Paolo Siani nel giorno del 41esimo anniversario della Strage di Sant'Alessandro.

Otto morti e sette feriti, tra questi anche innocenti. Sono trascorsi decenni da una delle pagine più buie di Torre Annunziata, una mattanza che ancora grava sulla coscienza di una città ferita. La Strage di Sant'Alessandro fu la prova inconfutabile della spregiudicatezza della camorra, che marchiò col sangue un territorio già stuprato dalla malavita.

"Io me lo ricordo quel 26 agosto del 1984, era domenica, Giancarlo era al mare con Daniela. Non esistevano i telefonini per cui non si era rintracciabili sempre come oggi - racconta Paolo Siani, ricordando suo fratello Giancarlo - Il telefono di casa squillava di continuo. Poi fu rintracciato, e iniziò a raccontare uno dei fatti di sangue più spietati della storia della camorra".

La strage del 1984 ebbe una rilevanza internazionale. Portò a complesse attività di indagine, che consentirono di ricostruire quel piano di sangue. Al centro, una faida di camorra per il controllo del territorio. Un accordo saltato per le mire di Valentino Gionta che fece alleare il clan di Torre Annunziata con quello di Lorenzo Nuvoletta di Marano.



Tra gli otto morti, anche una vittima innocente. Il padre di famiglia Francesco Fabbrizzi di 54 anni. Si trovò tra via Castello e Via Roma, nei pressi del “circolo dei Pescatori”, frequentato da esponenti del clan di Torre Annunziata e dallo stesso Valentino Gionta, bersaglio dei 15 sicari dei clan Bardellino e Alfieri.

Dietro il piano di sangue la punizione per aver violato accordi miliardari sugli interessi illeciti della camorra nella vasta area Vesuviana. I killer arrivarono sul posto in un bus turistico rubato in Calabria. Suddivisi in due gruppi, indirizzarono una pioggia di proiettili contro le persone che sostavano all'esterno e all'interno del locale, ma Valentino Gionta riuscì a scappare.

A 41 anni dai quei fatti di sangue, ancora vivido è il ricordo di chi ha vissuto quella giornata di terrore e morte.