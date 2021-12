Sono giorni decisivi per lo scioglimento del consiglio comunale di Torre Annunziata. Lo scorso ottobre si è insediata la commissione d’accesso, a seguito dei vari scandali che hanno coinvolto la politica torrese. Gli incaricati hanno chiesto, in particolar modo, tutti gli atti firmati da Nunzio Ariano.

LA PUNTA DELLA PIRAMIDE. L’ex capo dell’Ufficio Tecnico (ora ai domiciliari nella sua residenza a Castel di Sangro), proprio un anno fa, è stato arrestato in flagranza dalla guardia di finanza per l’ormai nota mazzetta delle Sette Scogliere. Nella sua auto furono trovati 10mila euro, divisi in due parti, che ricevette dall'imprenditore Vincenzo Supino per i lavori anti Covid alla scuola elementare "Siani". L’ingegnere, per tale ragione, è stato condannato a sei anni di reclusione, nel processo con rito abbreviato.

Secondo la Procura avrebbe creato un vero e proprio “sistema” al quale non poteva sottrarsi alcun imprenditore che voleva collaborare con il comune di Torre Annunziata. E’ stata anche ricercata la cosiddetta “parte politica” nella figura dell’ex vicesindaco Luigi Ammendola, finito in carcere il 3 giugno scorso e successivamente scarcerato.

L’EPILOGO IN ARRIVO. Così in attesa di avere altri risvolti, la Commissione d’accesso sembra aver chiuso il proprio lavoro entro i novanta giorni stimati. Non ci dovrebbero essere proroghe ulteriori. Il Consiglio Comunale di Torre Annunziata sarà così a breve sciolto per infiltrazioni o incapacità di gestione della “macchina”. Non ci saranno così le elezioni nella prossima primavera e la città sarà governata nel prossimo anno da un commissario prefettizio.