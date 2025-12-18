Torre Annunziata ospita il passaggio della Fiamma Olimpica. Il simbolo dei giochi olimpici invernali, che si terranno a Milano Cortina il prossimo anno, farà il suo passaggio a Torre Annunziata martedì 23 dicembre.

Diciotto i tedofori che si alterneranno lungo il percorso individuato dall’organizzazione curata dalla Fondazione Milano Cortina. Partenza alle ore 8.20 del mattino da via Vittorio Veneto, nel piazzale antistante la Chiesa Sant’Alfonso de’ Liguori. La staffetta proseguirà per tutta via Veneto per poi proseguire in Traversa Maresca, via Simonetti e via Tagliamonte. Il percorso termina in corso Umberto I, nei pressi del Tribunale, alle ore 9.10 circa, dopo una corsa di circa 3,6 chilometri.

“Si tratta di un momento storico ed emozionante per Torre Annunziata – affermano il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore allo sport Lina Nappo – la Fiamma è simbolo universale di pace, fratellanza e speranza. Lanciamo un appello alla città a essere presente in strada martedì mattina per accogliere nel miglior modo possibile il simbolo delle Olimpiadi”.