È morto questa mattina Oscar Guidone, figura molto conosciuta a Torre Annunziata e da molti anni residente ad Emmendingen in Germania. Aveva 82 anni.

A darne l’annuncio sui social network sono stati i numerosi amici che Oscar aveva a Torre Annunziata. Negli anni Sessanta aveva difeso la porta del Savoia, conquistando l’affetto dei tifosi. Ma il suo impegno non si esaurì nello sport: fu tra i fondatori dell’associazione Torresi nel mondo, con l’obiettivo di mantenere vivi lingua, tradizioni e senso di appartenenza tra gli emigrati oplontini.

Nonostante la lunga permanenza in Germania, Guidone non recise mai il legame con la città natale che oggi piange la sua scomparsa.