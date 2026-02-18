Torre Annunziata. Addio a Oscar Guidone, ponte umano tra due comunità
Ex portiere del Savoia, per decenni ha coltivato legami culturali, religiosi e istituzionali con Emmendingen
18-02-2026 | di Redazione
È morto questa mattina Oscar Guidone, figura molto conosciuta a Torre Annunziata e da molti anni residente ad Emmendingen in Germania. Aveva 82 anni.
A darne l’annuncio sui social network sono stati i numerosi amici che Oscar aveva a Torre Annunziata. Negli anni Sessanta aveva difeso la porta del Savoia, conquistando l’affetto dei tifosi. Ma il suo impegno non si esaurì nello sport: fu tra i fondatori dell’associazione Torresi nel mondo, con l’obiettivo di mantenere vivi lingua, tradizioni e senso di appartenenza tra gli emigrati oplontini.
Nonostante la lunga permanenza in Germania, Guidone non recise mai il legame con la città natale che oggi piange la sua scomparsa.
