Torre Annunziata fanalino di coda tra le città al voto per il turno di ballottaggio. Alle ore 12.00 l'affluenza nelle sezioni della città oplontina è di appena il 5,62% ben al di sotto della media regionale che però non va oltre il 10% fermandosi al 9,75%.

Le urne resteranno aperte fino alle ore 23.00 di domenica e poi domani, lunedì 24 giugno, si potrà votare dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

In provincia di Napoli si vota a San Giuseppe Vesuviano, Sant'Antimo, Grumo Nevano e Torre Annunziata: quest'ultimo comune, il più popoloso con oltre 40mila abitanti, è anche al centro del caso politico esploso in settimana, con l'annuncio del ritiro dalla competizione del candidato di centrodestra Carmine Alfano, al centro di polemiche per alcune frasi di contenuto omofobo finite sui media. Un ritiro che però non ha valore formale: il nome di Alfano resta sulla scheda a tutti gli effetti, i cittadini potranno votarlo e sarà poi lui, dopo il risultato, a decidere se dimettersi o meno (da sindaco o da consigliere di opposizione in caso di sconfitta). Alfano si scontra con il candidato di centrosinistra Corrado Cuccurullo.

Alle ore 12 l'affluenza complessiva ai seggi nei nove comuni della Campania è stata del 9.75%, con il picco ad Avellino (12,25%) e il minimo a Torre Annunziata (5,62%).

A San Giuseppe Vesuviano dove la sfida è tra Tommaso Andreoli (centrodestra) e Michele Sepe (centrosinistra) alle ore 12.00 ha votato il 13.07%.