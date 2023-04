Il Nonsolocaffè Reload chiude la stagione eventi Winter 2022/2023 con una serata speciale dedicata al grande Pino Daniele. Sabato 22 aprile appuntamento con il blues nello storico locale in Corso Vittorio Emanuele III per rivivere la storia di uno dei più grandi cantautori napoletani.

Sul palco la tribute band “Mille culture” composta da Pasquale De Angelis (basso), Alfonso D’Apuzzo (voce), Tonino Mambelli (batteria), Enzo Anoldo (piano e tastiere) e Adriano Guarino (chitarra). Artisti di alto livello che vantano collaborazioni con i più grandi musicisti del panorama musicale partenopeo.

Un'altra stagione di successo per il Nonsolocaffè Realod, punto di riferimento della movida oplontina da oltre dieci anni. 'Noi proprietarie siamo molto entusiaste della rassegna di quest'anno. Ormai da 12 anni offriamo musica live e da noi arrivano persone da tutta la Campania - dichiara Milena Altobelli - Torre Annunziata è decisamente peggiorata negli ultimi anni e gestire un'attività imprenditoriale non è affatto facile. Nonostante le difficoltà amiamo comunque il nostro lavoro e mettiamo il cuore in tutto quello che facciamo. La pandemia ci ha messe a dura prova, ma noi non ci fermeremo. Il Nonsolocaffè è un centro culturale e continuerà ad essere un punto di riferimento per la parte sana di questo territorio".