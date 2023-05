Sabato 3 Giugno Presso SiPGI Counseling e Formazione ore 10.00 - 11.00 Meditazione per coltivare la Gentilezza con Marilina Manzo e Bruna Carbone 11.00 - 12.30 Ti ascolto davvero: la prima azione gentile - Colloqui gratuiti di Counseling con Counselor Professionisti Sipgi Campania 11.00 – 12.30 Laboratorio di Counseling Espressivo “BiBlioCounseling: un libro per conoscersi” con Daniela Scala 11.00 – 12.30 Sportelli di ascolto ed informazioni su tematiche specifiche - Counseling Scolastico (Iolanda Michelizzi) - Genitorialità (Nunzia Cardone) - Counseling Oncologico (Lucia Burgazzi)

Torre Annunziata patria della gentilezza. Dal 31 maggio al 3 giugno si svolgerà la seconda edizione del festival 'Costruiamo Gentilezza' organizzato dall'Ambasciatrice Anna Vitiello. Spettacoli, visite guidate e laboratori formativi animeranno le giornate all'ombra del Vesuvio. Un calendario ricco di eventi che coinvolgerà sia adulti che bambini in una kermesse unica nel suo genere.

Nell'ambito della II Edizione del Festival Costruiamo Gentilezza e in preparazione per la carica di nomina ufficiale Capitale CostruiAmo Gentilezza in Rete Nazionale, Citta Metropolitana di Napoli organizza, in collaborazione con Associazione Don Pietro Ottena APS/Progetto Cripta e Rotaract Club di Torre Annunziata, il Convegno “Pari Opportunità: Gentilezza in Azione”. Tra i promotori della manifestazione anche il Rotary Club Oplonti.

Mercoledì 31 maggio

Alle 16.00 il convegno “Gentilezza in Azione" organizzato da Città Metropolitana di Napoli in collaborazione con Progetto Cripta Torre Annunziata e Rotaract Club - Torre Annunziata Oplonti presso Sala Consiglio della Città Metropolitana di Napoli Chiostro San Francesco, Napoli in cui saranno presenti associazioni operanti nel terzo settore.

Interverranno: Renata Monda - Presidente Cug Città Metropolitana di Napoli, Ilaria Abagnale - Consigliera Città Metropolitana di Napoli, Sindaca Comune Sant'Antonio Abate, Emanuela Ferrante - Assessore Pari Opportunità, Comune di Napoli, Antonello Sannino, segretario Arcigay Napoli. Introduce gli ospiti di Gentilezza in Azione Anna Vitiello - Ambasciatrice Gentilezza. Parteciperanno Lucio D'avino - Presidente Rotaract Torre Annunziata, Luigi Cirillo - Presidente @Associazione APS Don Pietro Ottena, Rino Balzano - assistente sociale Piccoli Passi Grandi Sogni Aps, Marilina Maria Manzo coordinatrice Progetto Cripta, Silvano Nostromo - Presidente Associazione Primaurora e Francesca Liguori Ambasciatrice Anter, Francesca Colombo Presidente Nasi Rossi - clown therapy, Giuseppe Peppe Iorio - Curatore Manifesto di Condivisione. Torre Annunziata, IC 'Leopardi' in campo per la gentilezza: menzione alla dirigente D'Urzo L'ambasciatrice Anna Vitiello: 'Siamo parte di un cambiamento Rivoluzionario e Gentile'

Giovedi 1 Giugno

Ore 10:00 - 12:00 “A scuola di Gentilezza” – Laboratori creativi, sportivi e artistici.

Mani in pasta - laboratorio di pizza presso Oratorio Salesiani, Via Margherita di Savoia.

Passi gentili - laboratorio di danza con Ballet Studio

Inventa una Favola Gentile a cura della Compagnia Teatrale “Hirondelle” presso IV circolo didattico, via Vittorio Veneto

Dipingo la Gentilezza - laboratorio di pittura con Rosa Scarica Pittrice \ Carolina Raiola e Fair Play nel Basket - laboratorio sportivo con Basket Torre di Iolanda Tessitore presso I.C Rovigliano

I fiori della Gentilezza - laboratorio di argilla e di pasta di sale con Di Maio Genoveffa/ Marilina Manzo

I cunti: la memoria gentile con Gioconda Galluccio presso I.C Leopardi, via Cavour

Corti Animati Gentili - laboratorio proiezioni a cura di EsseoEsse e

Fair Play nel Basket - laboratorio sportivo con Basket Torre di Iolanda Tessitore presso I.C Alfieri, Via Gambardella

L’ impasto gentile - laboratorio di pasta a cura di Palma Pagano e Passi gentili - laboratorio di danza con Ballet Studio presso 2° circolo, G. Siani, via Tagliamonte



Giovedì 1 giugno

Presso il Cortile Gentile della Scuola Media "G. Pascoli", via Tagliamonte “Onde di emozioni” – Spettacoli Gentili

17.00 Rappresentazione teatrale: La gentilezza nel piccolo principe - Scuola "Sole bimbi"

18.00 Rappresentazione teatrale: Elisir d'amore di Donizetti a cura I.C. Alfieri

19.00 I Gentili Present-Attori: Francesco Alessandrella e Andrea Palmieri introdurranno la serata che avrà inizio con la sfilata di moda Abiti gentili a cura dell'Istituto Marconi

19.30 I costruttori di Gentilezza saranno presentati da Anna Vitiello, Ambasciatrice della Gentilezza

20.00 – Recital della nostra madrina della serata, l'artista cantante Francesca Maresca

21.00 – Concerto di Luca Bassanese e la Piccola Orchestra popolare Coreografie e passi di danza con gli allievi della Ballet Studio di Barbara Castellano e Massimo de Rogatis. Direzione Coro Musicale a cura dei Maestri: Enrico Vicinanza e Tiziana Minniti

I ragazzi del Liceo Pitagora-Croce si occuperanno della Comunicazione e saranno la nostra “Redazione Gentile”. L'accoglienza sarà a cura dei ragazzi di ricevimento dell’ Istituto Alberghiero Graziani.. L’allestimento del palco, con la realizzazione di pannelli artistici, sarà a cura del Liceo artistico De Chirico. Presenti alla serata gli speakers della “Radio Gentile: Spazio Ivrea”

Venerdì 2 Giugno

Ore 9.30- 12.00 La Cura della Madre Terra: azioni gentili e giochi cooperativi all'aperto a cura dell' Associazione Primaurora e Play Coaching presso sede Primaurora, via Resina Nuova, Torre del Greco

Visite archeologiche guidate gratuite a cura delle Proloco di Boscoreale e Boscotrecase

ore 10.00 - A Boscoreale, presso il museo Antiquarium visita guidata Villa Regina

ore 11.30 - A Torre Annunziata, visita guidata ad Oplonti

ore 12.45 – A Castellammare di Stabia, visita Villa San Marco

ore 19.30 – A Torre Annunziata nello spazio antistante la Libreria Libertà

Il Sogno: reading di racconti e poesie a cura del Gruppo di Lettura

ore 20.00 - Presso la Rampa Discesa degli Equipaggi avvio progetto “Coloriamo le

rampe: i Murales Gentili” – Direttore artistico Nello Collaro

Ore 20.30 – Quelli della Curva, gruppo di musica popolare ci accompagneranno con Tammorre e canti della Tradizione

Sabato 3 Giugno

Presso SiPGI Counseling e Formazione ore 10.00 - 11.00 Meditazione per coltivare la Gentilezza con Marilina Manzo e Bruna Carbone

11.00 - 12.30 Ti ascolto davvero: la prima azione gentile - Colloqui gratuiti di Counseling con Counselor Professionisti Sipgi Campania

11.00 – 12.30 Laboratorio di Counseling Espressivo “BiBlioCounseling: un libro per conoscersi” con Daniela Scala

11.00 – 12.30 Sportelli di ascolto ed informazioni su tematiche specifiche - Counseling Scolastico (Iolanda Michelizzi) - Genitorialità (Nunzia Cardone) - Counseling Oncologico (Lucia Burgazzi)