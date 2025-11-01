Al via a Torre Annunziata un nuovo servizio di trasporto pubblico destinato principalmente alla mobilità studentesca. Da lunedì 3 novembre entra in funzione la nuova linea EAV che collega Rovigliano e la zona nord della città. L’iniziativa, sollecitata dall’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata, rappresenta un ulteriore servizio sul territorio cittadino per decongestionare il traffico, andare verso una mobilità sostenibile e migliorare la viabilità cittadina.

La nuova linea effettuerà un percorso circolare che, in base alle fasce orarie d’ingresso e uscita da scuola, si articolerà in 41 fermate da via Prota, ai confini con Torre del Greco fino a via Provinciale Schiti, ai confini con Castellammare di Stabia.

Gli orari programmati prevedono, nel periodo scolastico dal lunedì al venerdì, una corsa alle 7:15 e quattro corse per l’uscita, una ogni ora, dalle 12:15 alle 15:15, per venire incontro alle esigenze dei diversi istituti scolastici.

La nuova circolare partirà, al mattino, dal Capolinea Novartis per poi attraversare Lungomare Oplonti, via Gino Alfani, via Prota, via Simonetti e poi tutta via Vittorio Veneto fino a Torre Centrale per poi proseguire su via Plinio e terminare nuovamente a Rovigliano. Il percorso invece per l’uscita da scuola, farà il giro inverso. Il trasporto per gli studenti sarà gratuito, così come previsto dalla Regione Campania.

“L’Amministrazione ha ricevuto nei mesi scorsi diversi messaggi da parte degli studenti nei quali ci chiedevano un servizio di trasporto scolastico negli orari di punta -– afferma l’assessore alla viabilità Daniele Carotenuto – Si tratta di un servizio che naturalmente nasce per la popolazione studentesca, ma che può essere utilizzato da tutta la collettività. Dopo l’attivazione del servizio bike sharing e l’estensione a Torre Annunziata della linea che porta al Campus di Fisciano, questo nuovo servizio rappresenta un ulteriore tassello verso una mobilità sempre più sostenibile”.

“Questa nuova linea nasce dallo spirito di collaborazione tra Amministrazione Comunale e EAV – afferma il sindaco Corrado Cuccurullo – un servizio capace di collegare i due punti estremi della città, facilitando la mobilità urbana, attraverso i 7 km che separano via Prota e Rovigliano. L’opera di rigenerazione della nostra città passa anche attraverso un sistema di trasporto pubblico urbano che aiuti a vivere diversamente la città. . Ringrazio i vertici EAV, il presidente De Gregorio e gli ingegneri Sposito, Serpico e Ferrara che, con spirito costruttivo, hanno accolto la nostra richiesta”.