"Siamo coerenti con quanto dichiarato all'apertura della nostra campagna elettorale. Non saremo gli alleati di nessuna forza politica, corriamo da soli. No agli apparentamenti". Lucio D'Avino lo aveva già dichiarato in occasione della campagna elettorale di Oplonti Futura, a conferma dell'identità della neo nata forza politica. Il candidato a sindaco, al momento, è riuscito a conquistare il 15%. Un dato in continuo aggiornamento e che sarà consolidato al termine dello spoglio.

Il no all'alleanza è stato ribadito anche dall'avvocato Giuseppe De Luca, ospite della nostra diretta in rappresentanza di Oplonti Futura. 'Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti. La nostra è una lista appena nata e i voti raggiunti testimoniano la voglia della cittadinanza di nuove forze politiche. Nessuna alleanza con gli altri sindaci in campo, non c'è margine di trattativa. La coerenza è la nostra forza".