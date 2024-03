"La città ha bisogno di un governo stabile e duraturo: parte il riscatto di Torre Annunziata". Tredici firme e dodici simboli sanciscono la nascita di un'alleanza straordinaria e democratica pronta a scendere in campo alle prossime amministrative. Ieri sera, nella riunione coordinata da Vincenzo Sica, è stato sottoscritto il documento ufficiale. Obiettivo della neonata coalizione, in cui convergono chiaramente forze alternative al centrosinistra, riscattare il territorio dopo i "fallimenti della politica dem". Un'operazione di rilancio a cui manca ancora l'ingrediente principale: il nome da candidare a sindaco. Decisiva la prossima riunione per sciogliere la riserva e ufficializzare la candidatura.

Al patto recentemente sottoscritto hanno aderito Centro Comune, Insieme per la Campania, Fare Democratico, Obiettivo Futuro, Agorà, Oplonti per Torre, 3 C, Forza Torre, Prima T.A., Orgoglio e Dignità, Torre dei Valori, Insieme per Torre. Nominati portavoce dell'alleanza Luciano Donadio, Antonio Musella e Vincenzo Sica.

"L'evidente declino politico - si legge nel documento - ha condotto la nostra città in un baratro dove le condizioni economico-sociali sono diventate più disperate, nonostante le indubbie qualità del territorio. Un contesto determinato da varie responsabilità profonde causate soprattutto dai continui conflitti interni del Pd, in cui ormai persiste una grave deriva democratica. Scendiamo in campo con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita, crescita, sviluppo e occupazione. Costruiamo un'alleanza straordinaria per Torre Annunziata attraverso un'ampia partecipazione, indipendentemente dall'identità politica".