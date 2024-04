“Siamo mossi dall’ambizione di costruire una Torre Annunziata moderna e libera dalle figure grigie del passato e dai patti striscianti e sotterranei”. Si presenta così Carmine Alfano, sarà lui il candidato sindaco dell’Alleanza Straordinaria alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno.

Dopo settimane di trattative e riunioni, la coalizione si è ricompattata, affidando la leadership al dottore. Il gruppo di Vincenzo Sica resta l'unico fuori dalla coalizione. A restare fuori anche Gaetano Veltro, uscito dalla lista civica 3C, rappresentata adesso da Mauro Iovane.

“In questi anni – così si legge nel documento dell’Alleanza - si sono consumate nella città di Torre Annunziata diverse esperienze amministrative legate alla stessa radice politica che ha determinato un regime di scambi rimasto inalterato in molte sue componenti e che oggi ritenta entrando in relazione con quanti, testimoni del passato, continuano a proporsi per vivere di politica. Liberamente abbiamo condiviso lo spirito costruttivo di comporre una coalizione, preoccupandoci di ridisegnare un nuovo assetto per il futuro governo della città che dia risposte giuste a partire da tutto ciò che la città rappresenta. Pur in un contesto di difficoltà abbiamo determinato il vincolo con il quale devono amalgamarsi gli obiettivi senza alcun conflitto e abbiamo altresì favorito la giusta convergenza indispensabile per realizzare una diversa prospettiva futura, in quanto Torre Annunziata da troppi anni subisce danni creati da amministrazioni incapaci di difendere il territorio”.

Queste le 10 liste a sostegno di Alfano:

1. “Fare Democratico” rappresentata da Ciro di Paolo;

2. “Insieme per Torre”, rappresentata da Luciano Donadio;

3. “Patto per Torre” rappresentata da Alfonso Quaranta;

4. “Insieme per la Campania” rappresentata da Antonio Mosiello;

5. “Obiettivo Futuro” rappresentata da Marcello Vitiello;

6. “Torre dei Valori” rappresentata da Raffaele De Stefano;

7. “Oplonti Torre” rappresentata da Antonino Muto;

8. “Forza Torre” rappresentata da Francesco Servillo;

9. “Fratelli d’Italia rappresentata da Pasquale Striano;

10. “Lista Civica 3 C Cultura, Civiltà e Cambiamento” rappresentata da Mauro Iovane.

“Siamo convinti di intraprendere una grande e ambiziosa fase di ricostruzione – hanno spiegato i firmatari dell’Alleanza -. Certi che la politica è determinata da idee collettive, auspichiamo con fiducia che partiti, movimenti civici e coloro che vogliono condividere la nostra idea progettuale possano far parte della coalizione e sostenere Alfano”.