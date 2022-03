Un 8 marzo speciale alla Boxe Vesuviana. Una serie di incontri dedicati alle donne a Torre Annunziata con uno slogan che è emblematico. “Alla ricerca della nuova Irma Testa”.

“Qualche anno fa faceva quasi sorridere vedere una ragazza tirare pugni al sacco in palestra oppure fare da sparring -ha affermato il maestro Biagio Zurlo- Oggi siamo passati a essere orgogliosi della presenza femminile. Non a caso alle ultime Olimpiadi di Tokyo l’Italia era rappresentata da quattro donne, tra cui la nostra Irma che vinto uno storico bronzo. Quindi l’iniziativa non poteva che partire dalla Boxe Vesuviana, la società che l’ha lanciata grazie a mio padre Lucio. In programma ci sono 10 match, proprio nel giorno dedicato alle donne, a conferma della nostra grande stima verso di loro”.

Con un pizzico d’orgoglio proprio ‘u maestr ci ha tenuto a sottolineare. “E’ stato faticoso allestire un cartellone con ragazze provenienti non solo dalla Campania, ma anche dal Lazio. Ma tutti hanno risposto con entusiasmo al nostro invito”.

Saliranno sul ring due ragazze della “Palestra dei Campioni” di via Parini: la talentuosa Khadija Jaafari, abile anche sul set di Californie come attrice e campionessa italiana School Girl, e Allegra De Rosa, 14enne dal grande temperamento.

I match cominceranno a partire dalle 16 e saranno rispettate tutte le norme anticontagio.