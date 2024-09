A Torre Annunziata inizio anno scolastico rinviato per l'allerta Meteo Arancione. Domani, lunedì 9 settembre, scuole chiuse.

Lo annuncia il sindaco Corrado Cuccurullo con una nota pubblicata in serata sui suoi profili social.

"La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello arancione per rischio idrogeologico e idraulico, valida dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di lunedì 9 settembre 2024.

Domani, lunedì 9 settembre, sono previste precipitazioni sparse o diffuse a carattere di rovescio e temporale, di moderata o forte intensità, in attenuazione dal pomeriggio. Si segnalano venti forti con raffiche e un mare localmente agitato. Il rischio idrogeologico può causare fenomeni come frane superficiali, colate di fango e allagamenti di locali interrati o al pian terreno.

Saranno chiusi per tutta la durata dell’allerta:

Le scuole (mi dispiace per gli studenti che avrebbero iniziato il nuovo anno scolastico proprio domani);

La villa comunale e Villa Parnaso;

Il cimitero;

Gli impianti sportivi;

L’accesso alle spiagge cittadine, inclusa quella pubblica.

Principali scenari di rischio:

Temporali di rapida evoluzione con possibili danni a coperture, strutture provvisorie, rami e alberi a causa di raffiche di vento o grandine;

Instabilità di versante, frane e colate di detriti;

Possibili voragini dovute all'erosione;

Scorrimento delle acque sulle strade e possibile tracimazione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con coinvolgimento delle aree urbane.

Norme comportamentali:

Prestare attenzione in prossimità di alberi, pali e strutture verticali per evitare la caduta di rami, segnaletica o impalcature;

Assicurare o rimuovere da balconi e finestre oggetti mobili che potrebbero essere trasportati via dal vento;

Evitare di frequentare locali interrati o a pian terreno nelle zone a rischio di allagamento e monitorare costantemente il livello delle acque. In caso di allagamento, staccare subito l'energia elettrica;

Evitare i sottopassi stradali, come in via Settetermini;

Limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari.

Ho prontamente avvisato le strutture comunali, i dirigenti scolastici, i colleghi di Giunta e i Consiglieri Comunali. Saremo costantemente in contatto per l’intera durata dell’allerta".