A Torre Annunziata 400 famiglie hanno presentato la domanda per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Pubblica Popolare, rispondendo all’avviso della Regione Campania. In città è scattata l'emergenza case e in tanti sperano di poter ottenere un'abitazione.

La Giunta Regionale della Campania ha approvato la graduatoria provvisoria. Le domande dei richiedenti ammessi con punteggio e non ammessi, sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente http://comune.torreannunziata.na.it, sul Portale ERP regionale https://www.territorio.regione.campania.it/casa, alla bacheca del Comune di Torre Annunziata - in Via Provinciale Schiti - o all’Albo Pretorio online.

Per quanto riguarda le domande escluse, è possibile presentare ricorso alla Sezione Provinciale dell’Autorità Regionale per le Opposizioni entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Per le suddette opposizioni è competente la sezione dell’Autorità nella cui provincia è localizzato il Comune per cui è stata presentata la domanda. Le sezioni provinciali dell’Autorità hanno sede presso l’ACER e sul sito https://www.territorio.regione.campania.it/casablog/autorit-regionale-per-le-opposizioni sono pubblicati i relativi recapiti e le modalità di presentazione dei ricorsi.