Una storia che equivale a una conferma. Ciro Immobile è positivo al Coronavirus. Il bomber di Torre Annunziata ha dato già forfait alla sfida di Champions della Lazio contro il Brugge, destando più di un sospestto.

Nonostante il club biancoceleste non ne abbia dato notizia, ieri la storia postata da sua moglie Jessica su Instagram, e ricondivisa dallo stesso Immobile, non ha lasciato spazio a dubbi o interpretazioni. Il bomber è diviso da un vetro e poggia una mano per segno di vicinanza alla sua amata.

Si attendono ulteriori novità sulle condizioni dell'attaccante di Torre Annunziata. Già nei giorni scorsi un'altra atleta oplontina di successo come Irma Testa è risultata positva al Coronavirus.