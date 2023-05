Quando all'argomentazione secondo cui lo scioglimento sarebbe intervenuto solo in risposta all'indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia, "che vi sia una sorta di collegamento è ovvio e ragionevole" - scrive il Tar - e "il complesso degli elementi raccolti rappresenta comunque in maniera sufficientemente chiara l'influenza delle locali consorterie criminali sull'operato dell'ente comunale" e "correttamente gli organi statali abbiano rappresentato la grave inerzia dell'amministrazione comunale di fronte ai problemi sollevati dalla prefettura in svariate riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica". La conseguenza è che per i giudici "la valutazione degli organi statali appare esente dai vizi denunciati, risultando evidente il condizionamento degli amministratori pubblici".

Secondo il ricorrente - ne dà conto ricostruttivo il Tar in sentenza - "il Governo avrebbe esercitato illegittimamente il potere di disporre lo scioglimento essendo quest'ultimo intervenuto solo in ragione del clamore mediatico suscitato da alcune attività d'indagine"; e "non sarebbe corrispondente al vero l'inerzia dell'amministrazione nel contrasto alle consorterie criminali presenti sul territorio comunale". In più, lamentava la mancanza dei presupposti per procedere allo scioglimento.

Anche il Tar del Lazio boccia Ascione. Resta confermato il decreto del presidente della Repubblica del 6 maggio dello scorso anno con il quale è stato disposto il secondo scioglimento del comune di Torre Annunziata. Respinto il ricorso proposto dall'ex sindaco Vincenzo Ascione.

Il comune di Torre Annunziata è stato sciolto “anche” per infiltrazioni mafiose. L’ente oplontino, già interessato da un'inchiesta che aveva visto il coinvolgimento tra gli altri anche dell'ex sindaco, si è trattato del secondo decreto di scioglimento, dopo quello di carattere strettamente politico scaturito dalle dimissioni di massa seguite all'inchiesta giudiziaria.

Secondo il ricorrente - ne dà conto ricostruttivo il Tar in sentenza - "il Governo avrebbe esercitato illegittimamente il potere di disporre lo scioglimento essendo quest'ultimo intervenuto solo in ragione del clamore mediatico suscitato da alcune attività d'indagine"; e "non sarebbe corrispondente al vero l'inerzia dell'amministrazione nel contrasto alle consorterie criminali presenti sul territorio comunale". In più, lamentava la mancanza dei presupposti per procedere allo scioglimento.

Il Tar, fatte le premesse d'ordine generale sulla natura del provvedimento e sulla profondità dell'esame giurisdizionale, e passando poi ad affrontare i motivi di ricorso, ha ritenuto infondate le argomentazioni poste a sostegno dello stesso.

