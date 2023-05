Domande alle quali bisognerà rispondere, a maggior ragione se si tiene conto della prevista delocalizzazione della darsena Petroli del porto di Napoli e del programmato ampliamento del deposito di idrocarburi nello scalo marittimo oplontino. “Due elementi che lasciano spazio a una certa suggestione sulle prospettive di utilizzo delle nuove aree portuali – ha continuato Bergamasco -. Da parte nostra stiamo già cercando di approfondire la questione, che potrebbe aiutare a far luce anche su quella delle ‘cisterne’, ma riteniamo che sia dovere delle forze politiche, in primis di quelle presenti a livello locale nonché in Regione Campania, di compiere uno sforzo chiarificatore a beneficio della cittadinanza”.

“Una notizia che da un lato ci rassicura almeno per ora sulla sorte del progetto – ha spiegato Claudio Bergamasco dell’associazione “La paranza delle Idee” -. Dall’altro lato pone l’interrogativo sul come, nello specifico, l’Amministrazione regionale intenda impostare l’intervento, sperando che ciò non resti avvolto nel mistero così com’è stato in questi mesi, prima della recente revoca, per le due proposte avanzate da privati”.

Ancora ombre sul porto di Torre Annunziata. I commissari straordinari hanno adottato l’atto di revoca della procedura di ricerca di imprenditori provati per il cofinanziamento l’opera di restyling da 43 milioni di euro.

Una revoca che i commissari precisano di aver deciso una volta acquisita la disponibilità della Regione Campania, già impegnata relativamente al medesimo porto nell’intervento ‘Barriere sommerse’, a supportare finanziariamente il Comune e ad assumere la regia di tutte le attività programmate.

"Una notizia che da un lato ci rassicura almeno per ora sulla sorte del progetto – ha spiegato Claudio Bergamasco dell'associazione "La paranza delle Idee" -. Dall'altro lato pone l'interrogativo sul come, nello specifico, l'Amministrazione regionale intenda impostare l'intervento, sperando che ciò non resti avvolto nel mistero così com'è stato in questi mesi, prima della recente revoca, per le due proposte avanzate da privati".

Di qui la richiesta di supporto al circolo Pd cittadino, “negli ultimi giorni assai impegnato a discutere sulla stampa dei propri dissidi interni, a provare ad avere delle risposte dall’Ente guidato da De Luca, che, al di là delle solite liti interne, va ricordato essere un esponente di quello stesso partito”.