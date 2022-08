Antonella Angellotti è Miss Miluna Festa Del Mare, ha 20 anni e viene da Torre Annunziata. Si piazza invece al secondo posto con la fascia Miss Rocchetta Bellezza Sharon Loprete 24 anni di Catanzaro, Miss terza classificata Alessandra Sicilia 19 anni di Cosenza, Miss Quarta classificata Ilenia Impieri 18 anni di Belvedere, Miss Quinta classificata Ludovica Dito 26 anni di Gioia Tauro (RC) e Miss Sesta classificata è Ilaria Rotondaro 20 anni di Castrovillari.

Presenti in giuria: Floriana Chiappetta (Assessore Cultura), Vincenzo Serra (Qual’italy), Franco Florio (Allenatore professionista), Maria Francesca Maffei (Imprenditrice), Libero Polizza (Fisioterapista), Roberto Bartolomeo (Giá Consigliere Comunale e provinciale), Caterina Provenzano (Giornalista), Roberto Vitaro (Beauty Blonde Parrucchieri), Enza Muoio (Doctor Glass), Antonio Procopio (Insegnante), Elisabetta Bonaiuto (Vicensidaco San Lucido) e Franco Rago (Associazione Festa del Mare).

Antonella Angellotti, emozionata per la fascia ricevuta, vorrebbe diventare una fashion designer.

“Studio all’accademia delle Belle Arti proprio con l’obiettivo di entrare nel mondo della moda. Ho anche una scuola di ballo perché la danza è sempre stata la mia passione. Sono cresciuta con essa prima grazie a mio fratello e adesso con i miei sacrifici insegno a bambini e adulti questa bellissima disciplina. Mi piacciono tutti gli stili, ma in particolare il latino americano e la danza del ventre.”

Il concorso di Miss Italia è stato da sempre un suo sogno nel cassetto. “Ringrazio l’organizzazione per la bellissima serata, non ero mai stata a San Lucido nonostante passi le mie vacanze in Calabria molto spesso. Mi auguro di realizzare tutti i miei desideri con la giusta determinazione.”