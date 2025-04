Il Centro Operativo Dia di Napoli ha un nuovo responsabile: si tratta del dirigente della Polizia di Stato Antonio Galante che succede al collega Claudio De Salvo, in quiescenza per limiti d'età. Si tratta di un ritorno visto che il neo capo centro della Dia di Napoli aveva già prestato servizio per quasi quattro anni, dal gennaio 2012 a ottobre 2015, nell'ambito dello stesso Centro Operativo partenopeo e poi quale titolare della Sezione Operativa di Salerno.

Nella sua 25ennale carriera con tappe in Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Basilicata e Campania, - rende noto un comunicato - il neo capo centro ha maturato una vasta esperienza proprio nel settore della lotta al crimine organizzato: prima di assumere l'attuale incarico Galante ha diretto i Commissariati della Polizia di Stato di Torre Annunziata e San Giovanni-Barra, tra i territori a più alta densità delinquenziale del napoletano, esercitando funzioni di indirizzo e coordinamento di delicate indagini di polizia giudiziaria delegate dalle locali Procure a contrasto della struttura militare ed economica dei pericolosi clan di quella zona.

In precedenza, alla guida della Squadra Mobile di Latina e della Divisione Anticrimine della Questura di Potenza, ha seguito importati indagini sulle ramificazioni patrimoniali delle mafie, anche di respiro transnazionale, che hanno portato ad ingenti sequestri. Il dirigente della Polizia di Stato Antonio Galante è cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.