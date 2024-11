Asl Napoli 3 Sud e scuole del territorio, insieme per la promozione della salute

Sanità e Scuola in Rete. Prevenzione e promozione della salute. Questo il titolo del convegno in programma il prossimo 6 novembre 2024 alle ore 9:00 presso la Vela club di Torre Annunziata.

L’iniziativa, nell’ambito del Piano della prevenzione 2020-2025, si pone l’obiettivo di aumentare l'health literacy (alfabetizzazione sanitaria) per accrescere la capacità degli individui di agire per la propria salute e per quella della collettività attraverso l’interazione con il Sistema sanitario basata su fiducia e consapevolezza.

Un momento di confronto e di dialogo tra Regione Campania, Azienda sanitaria locale, università, comuni e istituzioni scolastiche sulle principali tematiche di prevenzione e promozione della salute.

A fare gli onori di casa il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, il direttore sanitario Ferdinando Primiano, il direttore amministrativo Michelangelo Chiacchio. Presenti tanti esperti del settore, del mondo istituzionale e scolastico.

Interventi anche del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ettore Acerra, del direttore del Dipartimento di sanità pubblica università di Napoli Federico II Maria Triassi, di Vincenzo Giordano dirigente Prevenzione e igiene sanitaria Regione Campania, dell’assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Giovanili della Regione Campania Lucia Fortini

L' Asl Napoli 3 Sud da anni in è prima linea per l’adozione di corretti stili di vita, dell'attività fisica della sana alimentazione, contrasto alla sedentarietà.

Particolare attenzione è stata dedicata alla promozione della dieta mediterranea efficace per migliorare lo stato di salute, prevenire le patologie metaboliche, croniche-degenerative e oncologiche.