Numeri da grande evento per il firmacopie di Geolier, in programma venerdì 16 e sabato 17 gennaio, che ha fatto registrare il sold out delle prenotazioni in poche ore dall’apertura del preorder, avvenuta nel fine settimana scorso. Un risultato che testimonia l’enorme seguito dell’artista, oggi tra i protagonisti assoluti della musica italiana con 91 dischi di platino e 38 d’oro, e l’attesa altissima per quella che sarà l’unica tappa in Campania e l’unico appuntamento del Sud Italia.

Fin dalle prime ore del mattino, centinaia di fan si sono messi in fila per assicurarsi l’acquisto del cd o del vinile, requisito necessario per accedere al firmacopie e incontrare l’artista. Un’affluenza massiccia, superiore alle previsioni, che è stata gestita attraverso un sistema organizzativo strutturato, studiato proprio per fronteggiare un richiamo di pubblico così rilevante e per garantire ordine, sicurezza e regolare accesso agli spazi.

La gestione dell’evento ha previsto procedure chiare, contingentamento degli ingressi e presidio costante, elementi che hanno consentito di contenere la pressione dei flussi anche nei momenti di maggiore affluenza. Un impianto organizzativo pensato per tutelare fan, operatori e visitatori, in un contesto che ha visto una partecipazione straordinaria e continuativa nell’arco dell’intero fine settimana.

«La decisione di ospitare un evento di questa portata nasce dalla consapevolezza di quanto Geolier sia profondamente amato dal pubblico campano e da fan provenienti da tutto il Sud Italia, - dichiara il management del Centro -. Abbiamo lavorato con grande attenzione affinché l’organizzazione fosse all’altezza dell’attesa, mettendo al centro la sicurezza, il rispetto delle regole e l’esperienza del pubblico, che ha risposto con entusiasmo e partecipazione straordinaria».

Il firmacopie sarà anche l’occasione per celebrare “Tutto è possibile”, il nuovo album con cui Geolier compie un ulteriore passo nel suo percorso artistico: un progetto che amplia l’orizzonte musicale dell’artista, proiettandolo sempre più in una dimensione internazionale, pur restando fortemente radicato nelle sue origini e nel racconto autentico del territorio da cui proviene.

L’evento del 16 e 17 gennaio si inserisce in un ambito che vede il Maximall Pompeii affermarsi sempre più come punto di riferimento per i grandi eventi musicali e culturali del Mezzogiorno, capace di attrarre pubblico da tutta la regione e oltre. Un ruolo consolidato grazie alla capacità di ospitare appuntamenti di rilievo nazionale, valorizzando il territorio e offrendo esperienze di qualità che coniugano intrattenimento, organizzazione e accoglienza.