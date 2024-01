Resta in prognosi riservata il centauro coinvolto nel gravissimo incidente verificatosi sabato pomeriggio in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata. L'uomo viaggiava in sella al suo scooter quando è stato travolto da una Jeep bianca. Un impatto violentissimo che gli ha provocato un'emorragia cerebrale. Il 41enne è ricoverato all'ospedale del Mare e lotta tra la vita e la morte. Aperta un'inchiesta, due indagati per lesioni gravi.

L'incidente è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un'attività della zona. Dal video si vede chiaramente un'auto blu sbucare improvvisamente da via Regina Margherita senza rispettare la precedenza. E sarebbe stato proprio questo passaggio ad innescare un tamponamento a catena. Sulla corsia principale transitava una Jeep bianca che, vedendo sbucare improvvisamente l'auto blu, ha invaso la corsia opposta e travolto il centauro. Entrambi i conducenti sono stati iscritti nel registro degli indagati per lesioni gravi. Un atto dovuto che servirà a chiarire la dinamica dell'incidente e la responsabilità delle parti.