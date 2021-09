Auto si ribalta al centro della strada. Dalla vettura capovolta sono stati tirati fuori due ragazzi. L'incidente, poco prima di mezzanotte, a via Vittorio Veneto a Torre Annunziata. La coppia di fidanzati è stata portata in ospedale a Castellammare in ambulanza, ma entrambi hanno riportato lievi ferite.

Sul posto gli agenti di polizia che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. L'auto si è scontrata con un'altra e dopo l'impatto si è capovolta. La polizia è al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.